¿Será posible viajar directamente desde el RER de Achères-Ville hasta el RER de Saint-Germain-en-Laye?

No, el trayecto entre el RER de Achères-Ville y el RER de Saint-Germain-en-Laye no será directo. Para pasar de una de estas dos estaciones a la otra, tendrás que hacer un cambio en Lisière-Pereire. Al igual que otros medios de transporte existentes como el metro 13 o la mayoría de los trenes RER como la línea A, la extensión del tranvía T13 implica la creación de una bifurcación.

En otras palabras, desde Saint-Cyr habrá dos terminales: Saint-Germain-en-Laye RER y Achères-Ville RER con una bifurcación tras la parada Lisière Pereire.

Teniendo esto en cuenta, si estás en el RER de Achères-Ville y quieres ir al RER de Saint-Germain-en-Laye, tendrás que tomar un tranvía hacia Saint-Cyr, parar en Lisière-Pereire y luego tomar un tranvía hacia el RER de St-Germain-en-Laye.

Durante la hora punta, los tranvías circulan cada 10 minutos.

Para saber todo sobre la ruta del proyecto, puedes consultar la pestaña dedicada en la web: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/parcourir-le-trace