¿Qué trabajos se han realizado en los puentes del bosque para cruzar la antigua Grande Ceinture?

La obra trata sobre dos puentes en el bosque de Saint-Germain-en-Laye: primero, el Mare aux Bœufs y luego el Volières. Consiste en eliminar infraestructuras envejecidas existentes y sustituirlas por otras nuevas. Además de permitir que peatones, ciclistas y golfistas crucen las vías del tren, las nuevas estructuras incluirán pasos de paso para la fauna de gran tamaño.

Los dos puentes nunca se cerrarán al mismo tiempo, lo que te permitirá poder cruzar siempre en un lugar u otro. Las operaciones en el puente Mare aux Bœufs se llevarán a cabo hasta enero de 2026, y a partir de febrero de 2026 será el turno del puente Aviaries.