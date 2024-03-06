¿Para qué se utilizará el centro de mantenimiento urbano de Poissy?

Se creará un centro de mantenimiento urbano (CdMU ) en Poissy, en el distrito de Saint-Sébastien, cuando se complete la ampliación del tranvía T13. El CdMU se utilizará para el mantenimiento de infraestructuras tipo tranvía, es decir, los raíles y equipos situados a lo largo de la ruta en un entorno urbano. Su ubicación cerca de la línea del tranvía garantizará intervenciones rápidas en caso de avería. Infórmate más sobre el Centro de Mantenimiento Urbano.