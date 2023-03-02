Poissy - distrito de Saint-Exupéry
- Las obras para desviar las redes de alcantarillado por parte de la Comunidad Urbana del Gran París Sena y Oise están casi finalizadas a nivel de la Rue Saint-Sébastien, con un retorno al tráfico normal de coches. Nuevas operaciones de concesión serán llevadas a cabo por Enedis a lo largo de la Rue Saint-Sébastien hasta octubre, así como al final de la Rue Adrienne Bolland en octubre y noviembre. Orange y SFR están llevando a cabo sus operaciones de forma puntual en los cruces de las calles perpendiculares a la Rue Adrienne Bolland hasta finales de septiembre.
- En la Rue Adrienne Bolland, tras las obras de tierra del terraplén entre el carril de tráfico y las vías del tren, la construcción de un muro de contención sigue en curso.
- Al final de la Rue Adrienne Bolland, los pabellones situados en el derecho de paso del futuro tranvía al final del callejón sin salida están siendo demolidos hasta finales de septiembre. Se mantiene información continua para los residentes locales, especialmente en relación con la metodología utilizada para minimizar impactos, como las emisiones de polvo y la circulación de la maquinaria.
En directo desde la obra
