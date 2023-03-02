Tranvía

AmpliaciónSaint-Germain > Achères

Tus contactos

Suscríbete a noticias

¡Recibe noticias de proyectos directamente en tu bandeja de entrada!

Imagen decorativa

Mantente informado

¡Suscríbete al canal local de WhatsApp del proyecto para recibir información relacionada con el trabajo tan pronto como se difunda!

Únete al canal local de WhatsApp
Imagen decorativa

Todo sobre el proyecto

¡Sigue todas las noticias del proyecto en su página de Facebook!

Sigue la página de Facebook
Imagen decorativa

Tu agente local en el proyecto de ampliación del tranvía T13

El agente local responde a tus preguntas sobre el proyecto y la obra y, si es necesario, informa a Île-de-France Mobilités sobre los problemas que han encontrado los residentes y usuarios locales durante la obra.

Escribe al responsable de divulgación
Llama al agente de divulgación
Arnaud, el agente local del tranvía T13