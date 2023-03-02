Europa Poissy

Las operaciones de la Comunidad Urbana en el centro del Boulevard de l'Europe están llegando a su fin. Sin embargo, los trabajos continúan a lo largo del Boulevard Gambetta, hasta la intersección con el Boulevard de la Paix y en un lado del Carrefour de l'Europe. Terminarán a mediados de octubre e implicarán el cierre de uno de los carriles de circulación , pero el mantenimiento de ambos sentidos gracias a una alternancia de coches durante todo el periodo.

El Boulevard de l'Europe se ve afectado por los retornos ribereños desde mediados de septiembre hasta principios de octubre. Lo mismo ocurre con el tramo del Boulevard Gambetta entre Boulevard de la Paix y el Carrefour de l'Europe, desde mediados de octubre hasta finales de noviembre.