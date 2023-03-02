Avenue de Conflans

Como parte del proyecto de ampliación del tranvía hacia Achères, se realizarán trabajos preparatorios en la futura terminal de la Avenue de Conflans en Achères, así como a lo largo de la línea ferroviaria en el bosque.

El trabajo tendrá lugar desde el lunes 20 de octubre hasta el viernes 7 de noviembre de 2025, solo entre semana, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00.

Estas operaciones consisten en tala de árboles y desmonte de malezas. Son necesarias para liberar espacio para el desarrollo de las futuras vías del tranvía y la creación de la nueva estación "Achères Ville RER".