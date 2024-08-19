Obras - Ensanchamiento de la carretera en la RN7, lado este

Athis-Mons - Obras de ensanchamiento de carretera - RN7 en el lado este

Como parte de los trabajos preparatorios para el tranvía T7, es necesario ensanchar la carretera a lo largo de la RN7.

¿En qué consiste el trabajo?

Las obras viales tienen como objetivo ensanchar la calzada de la RN7, reduciendo las aceras, para mantener un máximo de 2x2 carriles de tráfico. Estos desarrollos son temporales: los últimos desarrollos se llevarán a cabo al final del proyecto de ampliación del tranvía T7.

¿Dónde se realizará el trabajo y cuánto tiempo durará?

Las obras tendrán lugar en Athis-Mons desde el 19 de agosto hasta finales de octubre, a lo largo de la Avenue François Mitterrand (RN7), desde la Rue René Charton hasta la Rue Henri Hamel.

¿Qué cambiará?

Para los peatones:

• Se mantienen los caminos peatonales y se desplazarán algunos pasos peatonales.

• Se mantiene el acceso a las viviendas vecinas, tiendas y entradas a los aparcamientos.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 será rediseñado, pero no desviado, en dirección Province-París. • No se harán cambios en la dirección París-Provincia.

Para el aparcamiento:

• No se eliminarán plazas de aparcamiento

Para el transporte público:

• Sin cambios durante el trabajo.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.