Comienzan los trabajos de concesión y preparación

En la RN7, el tranvía circulará por el centro de la carretera. Por tanto, es necesario aprovechar este espacio para construir la ampliación del tranvía.

Para liberar este espacio, manteniendo al mismo tiempo el tráfico de coches en 2×2 carriles tanto como sea posible, se eliminarán los pasos subterráneos y se deberán cortar árboles, especialmente situados sobre estos pasares.

Las obras de concesión consistirán en trasladar las redes (gas, electricidad, agua, etc.) situadas bajo las futuras vías del tranvía. Durante las operaciones de mantenimiento de la red, la circulación del tranvía T7 no se verá afectada.

Las obras comenzarán en la Avenida François Mitterrand en la RN7 en Athis-Mons en dos fases:

La primera del 6 de febrero durante un periodo de aproximadamente una semana

La segunda el 20 de febrero durante una duración de aproximadamente una semana

Además, tu agente local estará presente a lo largo de la ruta y se le podrá contactar por correo electrónico y teléfono: