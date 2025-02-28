Trabajo - Tala de árboles - Sector de observatorios

Tala de árboles en el sector del Observatorio

En el contexto de la próxima llegada del tranvía T7 y la creación de la

"Observatorio", deben llevarse a cabo desarrollos.

¿En qué consiste el trabajo?

Como parte del proyecto del tranvía T7, debe liberarse un espacio a nivel de la futura estación del Observatorio. Para ello, hay que talar 13 árboles situados frente a la sala Ducastel. Esta intervención se llevará a cabo tras la visita de un ecólogo.

¿Cuánto durará este trabajo?

El trabajo tendrá lugar del 28 de febrero al 5 de marzo, entre las 7:00 y las 20:00 horas.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• El acceso al Parque Ducastel se mantendrá durante la intervención.

• Los caminos peatonales se reducirán ligeramente

Al desechar productos de corte.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 no se verá afectado.

Para el aparcamiento:

• El aparcamiento no se verá afectado.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.