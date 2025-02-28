Trabajo - Tala de árboles - Sector de observatorios
Tala de árboles en el sector del Observatorio
En el contexto de la próxima llegada del tranvía T7 y la creación de la
"Observatorio", deben llevarse a cabo desarrollos.
¿En qué consiste el trabajo?
Como parte del proyecto del tranvía T7, debe liberarse un espacio a nivel de la futura estación del Observatorio. Para ello, hay que talar 13 árboles situados frente a la sala Ducastel. Esta intervención se llevará a cabo tras la visita de un ecólogo.
¿Cuánto durará este trabajo?
El trabajo tendrá lugar del 28 de febrero al 5 de marzo, entre las 7:00 y las 20:00 horas.
¿Qué cambia esto?
Para los peatones:
• El acceso al Parque Ducastel se mantendrá durante la intervención.
• Los caminos peatonales se reducirán ligeramente
Al desechar productos de corte.
Para los conductores:
• El tráfico en la RN7 no se verá afectado.
Para el aparcamiento:
• El aparcamiento no se verá afectado.
Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.