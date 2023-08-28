Obras – Prueba de contaminación de los pasos inferiores de Flammarion – Observatorio

Fecha de publicación: 18 de agosto de 2023

¿En qué consiste este trabajo?

Esencial y regulatorio, realizar pruebas de contaminación garantizará la seguridad de los trabajadores y los residentes locales durante el trabajo. El objetivo es asegurarse de que no haya componentes en el suelo como amianto o hidrocarburos. Se tomarán muestras de suelo en la entrada de pasos peatonales conocidos como "Flammarion" y "Observatory" y en el centro de la RN7.

¿Cuánto tiempo durarán?

Para limitar las interrupciones del tráfico, estas muestras se realizarán de noche. Durarán unas dos semanas.

Las muestras nocturnas tendrán lugar la semana del 28 de agosto.

¿Qué cambia esto?

• Las molestias estarán limitadas alrededor del paso subterráneo.

• El tráfico se mantendrá en ambas direcciones, con un límite de velocidad aguas arriba de las zonas de construcción (para garantizar la seguridad de los trabajadores).