Trabajos – Comienzan las obras de demolición en las medianas centrales

Fecha de publicación: 9 de marzo de 2023

Han comenzado las obras de demolición en las medianas centrales.

¿En qué consiste este trabajo?

En la RN7, los carriles de tranvía se crearán en el centro de la carretera. Por lo tanto, es necesario eliminar las medianas centrales (TPC).

¿Cuánto tiempo durarán?

Fase 1: desde el 13 de marzo en Juvisy-sur-Orge, durante un periodo de aproximadamente una semana.

Fase 2: desde el 20 de marzo en Athis-Mons, durante un periodo de aproximadamente una semana.

La instalación de las marcas para la delimitación del derecho de paso de obras viarias se llevará a cabo durante la noche del domingo 12/03/2023 al lunes 13/03/2023 a partir de las 00:30 h. Esto es para limitar al máximo los problemas de tráfico en la RN7 y garantizar la seguridad de los equipos durante la instalación de las señalizaciones.

¿Qué cambia esto?

Durante estas operaciones podría producirse contaminación acústica. Estarán limitados tanto como sea posible.

Los conductores podrán circular por 2 carriles en cada dirección.

Se eliminarán plazas de aparcamiento a nivel de las zonas de trabajo para mantener estos dos carriles de tráfico en cada dirección.

Una reducción puntual a 1 carril en cada dirección se implementará únicamente entre la Rue Nouvelle y la Rue Charles Legendre en dirección norte-sur (la carretera es más estrecha allí).

La velocidad estará limitada aguas arriba de las zonas de construcción, para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Pedimos disculpas por las molestias y ten la seguridad de que estamos comprometidos a minimizar las interrupciones en tu vida diaria.

Te agradecemos tu comprensión.