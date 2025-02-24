Obras - Observatorio peatonal subterráneo

Demolición del paso peatonal del observatorio

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario demoler y rellenar el pasaje peatonal subterráneo conocido como el "Observatorio".

¿En qué consiste el trabajo?

Como parte del proyecto del tranvía T7, se va a eliminar el paso peatonal "Observatory" en la RN7. Tras una fase de retirada de amianto y un estudio de vibraciones cerca del Observatorio Camille Flammarion, comenzará su demolición y relleno.

¿Cuánto durará este trabajo?

El trabajo tendrá lugar durante dos meses, excluyendo los fines de semana, del 24 de febrero al 31 de mayo de 2025, entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m.

La demolición y relleno del paso peatonal se realizará en dos fases.

Fase 1: Lado oeste, del 24 de febrero al 17 de abril.

Fase 2: lado este, del 17 de abril al 31 de mayo.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

Se mantiene el acceso a las tiendas y a las entradas del aparcamiento vecino.

Ya no será posible que se puedan acceder a caminos peatonales en el paso subterráneo, de forma permanente. Para cruzar la RN7 con seguridad, en agosto de 2024 se construyó un paso a nivel de superficie peatonal a nivel de la Rue de l'Observatoire.

Para los conductores:

El tráfico en la RN7 no se interrumpe, sino que se reorganiza ligeramente.

Para el aparcamiento:

Algunas plazas de aparcamiento cerca del paso subterráneo serán retiradas temporalmente durante la duración de las obras.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.