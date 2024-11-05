Obras - Paso subterráneo peatonal Salengro

Demolición del paso peatonal de Salengro

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario eliminar el paso subterráneo peatonal conocido como "Salengro".

¿En qué consiste el trabajo?

Es necesario eliminar varios pasos subterráneos peatonales para permitir el paso del tranvía T7 en la RN7. El paso subterráneo peatonal conocido como "Salengro" debe ser demolido y rellenado.

La demolición y relleno del paso peatonal se realizará en dos fases.

Fase 1: Demolición en el lado oeste

Demolición en el lado oeste Fase 2: Demolición en el lado este

¿Cuánto tiempo durarán?

Los trabajos comenzarán el 29 de octubre y continuarán hasta febrero de 2025.

Se celebrarán durante el día (de 7 a.m. a 8 p.m.) y no estarán activos los fines de semana.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Ya no es posible que se puedan acceder a caminos peatonales en el paso subterráneo, de forma permanente. Se establecerán cruces aéreos temporales para cruzar la RN7.

• Se mantiene el acceso a tiendas y a las entradas de aparcamientos cercanas.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 será reorganizado pero no desviado.

• La Rue Roger Salengro será de sentido único durante la fase 1.

• Algunas plazas de aparcamiento serán retiradas temporalmente durante las obras.

Para los autobuses:

• La parada de autobús "Centre Commercial Rigolet" en dirección París-Province se mantendrá pero se trasladará temporalmente unos metros en la fase 1.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.