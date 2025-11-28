El segundo T7 Café se celebrará el miércoles 10 de diciembre en Athis-Mons

¿Tiene alguna pregunta sobre la ampliación del tranvía T7? ¿Te gustaría saber más sobre el trabajo que se está realizando en tu barrio?

Esta segunda edición del T7 Café es una oportunidad para descubrir el proyecto y sus principales protagonistas durante un momento de intercambio alrededor de una bebida caliente y un tentempié.



Entrada gratuita, evento abierto a todos.

Tema: Revisión del trabajo del año 2025 y perspectivas para trabajos futuros en 2026

Miércoles, 10 de diciembre de 2025

De 18:00 a 19:00

Escuela primaria Jules Ferry, en Athis-Mons

31 Av. François Mitterrand, 91200 Athis-Mons

(entrada desde la Place du Marché des Gravilliers)

Sobre el programa:

✔ Un repaso al trabajo de 2025

✔ Centrarse en la conversión del paso subterráneo de la carretera Belle Étoile, que está casi terminado

✔ Anuncio de trabajos próximos en 2026

✔ Sesión de preguntas y respuestas con el equipo del proyecto

✔ Intercambios más específicos e individuales

Otros momentos de intercambio como este se organizarán a medida que avance el trabajo.