Trabajo preparatorio - Sector de observatorios

Trabajo preparatorio en el sector del observatorio
Los trabajos preparatorios se realizarán a lo largo del RN7, a nivel de la futura estación del Observatorio, ante las estructuras de Ingeniería Civil.
¿En qué consiste el trabajo?
Este trabajo consiste en enterrar y aislar todas las redes de concesiones de la futura estación subterránea mientras se consolidan los cimientos de los edificios cercanos.
¿Cuánto tiempo durarán?
La obra constará de dos fases:
• La primera fase tendrá lugar del 25 de noviembre al 18 de diciembre de 2024.
• La segunda fase tendrá lugar en la primera mitad de 2025. Una segunda Información de Trabajo se enviará en enero.
El trabajo tendrá lugar durante el día, entre las 7:00 y las 20:00, y no estará activo los fines de semana ni durante las celebraciones de fin de curso.
¿Qué cambiará?
• Para peatones:
• Se mantiene el acceso a tiendas y a las entradas de aparcamientos cercanas.
• El cruce del RN7 no será modificado.
• Para conductores:
• El tráfico en la RN7 será reorganizado pero no será desviado.
• Para aparcamiento:
• Las plazas de aparcamiento se eliminarán temporalmente alrededor de los derechos de paso del lugar.
Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.