Trabajo preparatorio - Sector de observatorios

INFORMACIÓN DE TRABAJO

Trabajo preparatorio en el sector del observatorio

Los trabajos preparatorios se realizarán a lo largo del RN7, a nivel de la futura estación del Observatorio, ante las estructuras de Ingeniería Civil.

¿En qué consiste el trabajo?

Este trabajo consiste en enterrar y aislar todas las redes de concesiones de la futura estación subterránea mientras se consolidan los cimientos de los edificios cercanos.

¿Cuánto tiempo durarán?

La obra constará de dos fases:

• La primera fase tendrá lugar del 25 de noviembre al 18 de diciembre de 2024.

• La segunda fase tendrá lugar en la primera mitad de 2025. Una segunda Información de Trabajo se enviará en enero.

El trabajo tendrá lugar durante el día, entre las 7:00 y las 20:00, y no estará activo los fines de semana ni durante las celebraciones de fin de curso.

¿Qué cambiará?

• Para peatones:

• Se mantiene el acceso a tiendas y a las entradas de aparcamientos cercanas.

• El cruce del RN7 no será modificado.

• Para conductores:

• El tráfico en la RN7 será reorganizado pero no será desviado.

• Para aparcamiento:

• Las plazas de aparcamiento se eliminarán temporalmente alrededor de los derechos de paso del lugar.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.