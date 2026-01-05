Info Works - Redirección de las redes de Juvisy Park - enero 2026

Como parte de los trabajos preparatorios para la fase de ingeniería civil para la ampliación del tranvía T7, la escalera del parque del Ayuntamiento quedará temporalmente cerrada.

¿En qué consiste este trabajo?

Es necesario realizar trabajos de desviación para mover y modificar las redes a nivel de la escalera del parque que conduce al Ayuntamiento de Juvisy.

¿Cuánto tiempo durarán?

Los trabajos se realizarán en 3 fases del 8 de enero al 5 de febrero, de 7:00 a 20:00, excluyendo los fines de semana.

¿Qué cambia esto?

3 fases diferentes:

• Fase 1: del 08/01 al 13/01

• Obra situada al pie de las escaleras

• Se mantiene el tráfico peatonal

• Mantenimiento del tráfico de coches

• Fase 2: del 13/01 al 28/01

• Trabajo a lo largo de la escalera

• Cierre de las escaleras

• Mantenimiento del tráfico peatonal en la zona circundante

• Mantenimiento del tráfico de coches

• Fase 3: del 28/01 al 05/02

• Obras en el ayuntamiento

• Reapertura de la escalera

• Se mantiene el tráfico peatonal

• Tráfico de coches adaptado