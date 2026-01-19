Info Works - Obras de desarrollo urbano - RN7 oeste Juvisy-sur-Orge - Fase 1

Para permitir que el tranvía T7 circule por el centro de la RN7, es necesario realizar trabajos de urbanismo al oeste de la RN7.

¿En qué consiste este trabajo?

Este trabajo tiene como objetivo establecer la red vial final de la RN7, así como preparar la llegada del andén del tranvía. Se pueden esperar desde el cruce de la Pirámide hasta la Rue Petit.

¿Cuánto tiempo durarán?

Los trabajos se desarrollarán en varias fases: la primera fase durará desde el 26 de enero de 2026 hasta finales de abril de 2026 (véase el plan en la parte superior del plan). Se distribuirá una segunda Información de Obras antes de las siguientes fases.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Se mantienen los caminos peatonales y se desplazarán algunos pasos peatonales.

• Se mantiene el acceso a las viviendas vecinas, tiendas y entradas a los aparcamientos.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 será reorganizado, pero no habrá desvíos en dirección París-Provincia.

• Ambos carriles de tráfico se mantendrán en ambas direcciones durante toda la obra.

• Callejón sin salida de la Rue Nouvelle y la Rue Fromenteau.

• Desde la RN7, la Rue Claude Bernard solo será accesible en dirección Province–París.

Para el aparcamiento:

Algunas plazas de aparcamiento serán retiradas temporalmente.

Para los autobuses:

Las paradas de autobús "Observatoire Camille Flammarion" y "Pyramide de Juvisy" se mantienen en ambos sentidos.