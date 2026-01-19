Info Works – Athis-Mons – Nueva zona de eliminación de residuos domésticos avenida d'Alsacia-Lorena – RN7 oeste

Debido a los trabajos en curso en la RN7, en el cruce de Belle Étoile se establecerá una nueva zona de eliminación de residuos domésticos. Los contenedores se instalarán a partir del lunes 19 de enero y estarán situados cerca del número 4 de la Avenida de Alsacia-Lorena (ver mapa abajo).

Por tanto, la antigua zona de desembarco situada en la parte baja de la Avenida de Alsacia-Lorena, en el lado de la RN7, dejará de ser accesible.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.