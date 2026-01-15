Info Works - Finalización de las obras de conversión en el paso subterráneo de Belle Étoile - enero de 2026

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, se están finalizando las obras de conversión en el paso subterráneo de la carretera Belle Étoile, con vistas a acomodar el futuro andén del tranvía.

¿En qué consiste el trabajo?

La conversión del paso subterráneo de Belle Étoile forma parte del proyecto para extender el tranvía T7 hasta Juvisy-sur-Orge. Cuando el paso subterráneo fue demolido en 2025, se construyó una cuenca de recuperación de agua de lluvia para la futura plataforma del tranvía. El próximo trabajo tendrá como objetivo instalar escotillas de acceso para garantizar el mantenimiento de esta piscina subterránea.

¿Cuánto durará este trabajo?

Los trabajos tendrán lugar entre el 19 de enero y el 30 de marzo de 2026. El trabajo tendrá lugar durante el día, de 7 a.m. a 8 p.m., excluyendo los fines de semana.

Los derechos de paso del emplazamiento se establecerán aguas arriba de las obras, a partir del jueves 15 de enero.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Se mantendrá el acceso a tiendas cercanas y a las entradas de aparcamientos.

• Algunos caminos peatonales serán desplazados temporalmente.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 se modificará en dirección París-Provincia.

• El cruce del cruce de la Belle Étoile se mantendrá durante toda la duración de las obras.

• Callejón sin salida de la Avenida de Alsacia-Lorena, que ya no será accesible desde la RN7.

Para el aparcamiento:

• Algunas plazas de aparcamiento serán retiradas temporalmente en las inmediaciones de la intersección con Belle Étoile.

Para el transporte público:

• Las paradas de autobús se mantendrán en ambas direcciones.