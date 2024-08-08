Obras - Estación "Observatorio" - Obras para crear un paso peatonal en superficie

Juvisy-sur-Orge - estación "Observatorio" - Trabajar para crear un paso peatonal en superficie

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario hacer que los futuros caminos peatonales sean más seguros mediante un cruce peatonal en superficie.

¿En qué consiste el trabajo?

En previsión del cierre del paso peatonal del Observatorio, se llevará a cabo la construcción de un nuevo paso peatonal entre el emplazamiento de Ducastel y la Rue Petit y el rebajado de la acera.

Para ello, son necesarios varios trabajos preliminares. Entre ellas se encuentran:

• La reducción temporal de la calzada en parte de la rue de l'Observatoire, que pasará de dos a un solo carril de tráfico,

• El traslado de armarios eléctricos,

• La construcción de zanjas para la conexión de líneas eléctricas.

Tras las obras, este nuevo paso peatonal será el camino seguro para cruzar la RN7.

¿Dónde se realizará el trabajo y cuánto tiempo durará?

El trabajo se llevará a cabo en Juvisy-sur-Orge del 12 al 31 de agosto, en la futura estación "Observatorio".

¿Qué cambiará?

Para los peatones:

• El camino peatonal se mantendrá o se desviará parcialmente.

Para los conductores:

• El tráfico en el RN7 no se modifica.

• Una línea de tráfico en la calle De l'Observatoire será neutralizada durante un breve periodo.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.