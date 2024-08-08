Obras de concesión SEDIF - RN7 West Side

Juvisy-sur-Orge - Instalaciones de concesión SEDIF - RN7 Lado oeste

Como parte de las obras de concesión para el tranvía T7, son necesarios trabajos de desviación y la instalación de un nuevo oleoducto a lo largo de la RN7.

¿En qué consiste el trabajo?

Esta concesión realizada por la SEDIF permitirá la desviación y modernización de la red de agua a lo largo de la RN7. También se llevará a cabo la instalación de una nueva tubería.

¿Dónde se realizará el trabajo y cuánto tiempo durará?

La obra tendrá lugar en Juvisy-sur-Orge del 19 de agosto al 22 de octubre, a lo largo de la Avenue de la Cour de France (RN7), desde la rue de Fromenteau hasta la rue de la Concorde.

¿Qué cambiará?

Para los peatones:

• Se mantendrán los caminos peatonales y se eliminarán temporalmente algunos pasos peatonales.

• Se mantendrá el acceso a tiendas y viviendas.

Para los conductores: El tráfico en la RN7 se reorganizará pero no se desviará en dirección norte-sur. No se harán cambios en dirección sur-norte.

Para el aparcamiento: Las plazas de aparcamiento serán retiradas temporalmente a lo largo de la RN7 en el tramo en construcción.

• Para los residentes locales: Durante los trabajos pueden producirse cortes de agua. El operador de la red es responsable de emitir una advertencia con 48 horas de antelación.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.