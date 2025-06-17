La primera edición del T7 Café se celebrará el 17 de junio en Athis-Mons

¡El T7 Café llega a Athis-Mons!

¿Tiene alguna pregunta sobre la ampliación del tranvía T7? ¿Te gustaría saber más sobre el trabajo que se está realizando en tu barrio?

Esta primera edición del T7 Café es una oportunidad para descubrir el proyecto y sus principales protagonistas durante un momento de intercambio entre una bebida caliente y un tentempié.

Tema: Céntrate en la demolición y conversión del paso subterráneo de Belle Étoile en Athis-Mons.

Martes, 17 de junio de 2025

Dos sesiones: 16:30-18:00 y 18:30:00-20:00

En la Halle des Gravilliers, en Athis-Mons

Sobre el programa:

Presentación del proyecto general T7

Enfoque en la demolición y conversión del paso subterráneo de la carretera Belle Étoile

Sesión de preguntas y respuestas con el equipo del proyecto

Intercambios más específicos e individuales

Otros momentos de intercambio como este se organizarán a medida que avance el trabajo.

Créditos de las fotos: © Cyril Badet