Obras - Paso subterráneo de Flammarion

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario eliminar el paso subterráneo peatonal conocido como "Flammarion".

¿En qué consiste este trabajo?

Para permitir la circulación del tranvía, debe demolerse y rellenar el paso subterráneo peatonal conocido como "Flammarion". Tras la fase de demolición en el lado este, continúan los trabajos en el lado oeste.

¿Cuánto tiempo durarán?

La demolición del paso subterráneo de Flammarion comenzará el 30 de septiembre y finalizará el 15 de noviembre de 2024.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Como continuación de la fase 1, ya no son posibles los caminos peatonales en el paso subterráneo y esto es permanente. Se han instalado desvíos al norte y al sur del paso a nivel existente.

• Se mantiene el acceso a tiendas y a las entradas de aparcamientos cercanas.

• Algunos caminos peatonales estarán suspendidos temporalmente.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 se reorganizará pero no se desviará en ambas direcciones.

Para el aparcamiento:

• Se eliminarán plazas de aparcamiento alrededor del paso subterráneo peatonal.

Para los autobuses:

• La parada de autobús "Observatoire Camille Flammarion" en dirección París-provincia se desplazará unos metros.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.