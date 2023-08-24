Se iniciarán los trabajos para eliminar los pasos subterráneos del Observatoire y de Flammarion.

Fecha de publicación: 8 de agosto de 2023

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario eliminar los pasos inferiores. Esto es especialmente cierto en los pasos subterráneos peatonales conocidos como "Flammarion" y "Observatory".

¿Cuánto tiempo durarán?

Las dos primeras fases de las obras comenzarán en la segunda quincena de agosto de 2023, empezando con la creación de pasos peatonales.

¿Qué cambia esto?

• Se mantendrá el acceso a viviendas y tiendas.

• Se construirán pasos peatonales seguros en superficie, con semáforos e islas de refugio.

• Se mantendrá el tráfico en ambas direcciones, con un límite de velocidad aguas arriba de las zonas de construcción para garantizar la seguridad de los trabajadores.