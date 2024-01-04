Obras - Marx Dormoy - Pasillos inferiores de Perdereau

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario eliminar la carretera Marx Dormoy - Perdereau y los pasos subterráneos peatonales.

¿En qué consiste el trabajo?

Antes de que estos pasajes subterráneos puedan ser demolidos y rellenados, debe realizarse la retirada del amianto para poder intervenir de forma segura.

¿Cuánto durará este trabajo?

• La retirada del amianto comenzará el 8 de enero de 2024 y finalizará el 12 de abril de 2024.

• La demolición y el relleno comenzarán el 15 de abril de 2024 y finalizarán el 19 de julio de 2024.

¿Qué cambia esto?

• Para peatones: los caminos en el paso subterráneo ya no serán posibles, de forma permanente. Se han construido dos pasos "superficiales" con una isla central y semáforos controlados a demanda por peatones. El pasaje sur en superficie se pondrá en servicio al inicio de las obras de demolición. Se mantiene el acceso a las tiendas y a las entradas del aparcamiento vecino.

• Para los conductores: el tráfico en la RN7 no se desvía durante la retirada del amianto, sino que se modificará temporalmente durante la demolición. La Rue Mallet (en el lado de la Rue Perdereau) permanecerá cerrada durante la retirada del amianto para instalar la esclusa de descontaminación.

• Para aparcamiento: se eliminarán plazas de aparcamiento de vez en cuando alrededor del paso subterráneo de la carretera, pero ninguna en la RN7.

• Para los autobuses: la parada "Marx Dormoy" se cambiará en ambas direcciones, se desplazará unos metros.