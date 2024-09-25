Obras - Paso subterráneo Paul Vaillant Couturier

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario eliminar el paso subterráneo de la carretera "Paul Vaillant Couturier".

¿En qué consiste este trabajo?

Para permitir la circulación del tranvía, el paso subterráneo conocido como "Paul Vaillant Couturier" debe ser demolido y rellenado.

Dos fases:

• Fase 1: creación de un acceso en autobús y eliminación de las barreras del paso subterráneo (1 semana).

• Fase 2: Demolición y relleno del paso subterráneo.

¿Cuánto tiempo durarán?

Las obras de demolición del paso inferior Paul Vaillant Couturier comenzarán el 30 de septiembre y finalizarán el 18 de diciembre.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Se mantiene el acceso a tiendas y a las entradas de aparcamientos cercanas.

• Algunos caminos peatonales estarán suspendidos temporalmente.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 se reorganizará en ambas direcciones y el acceso al paso subterráneo dejará de ser posible.

• El acceso al centro comercial tendrá prioridad desde el norte de la RN7 a través de la Rue Paul Demange y la Avenida Bernard Lathière.

• El cruce del cruce de la intersección Paul Vaillant Couturier quedará temporalmente cerrado durante las obras.

• La Avenida Jean Jaurès será de sentido único durante toda la duración de la obra.

Para el aparcamiento:

Se eliminarán plazas de aparcamiento alrededor del paso subterráneo peatonal.

Para los autobuses:

La parada de autobús "Centre Commercial Rigolet" se mantendrá pero se trasladará unos metros.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.