Tranvía

AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Los trabajos preparatorios y de concesiones para el tranvía T7 han comenzado en el centro de Juvisy-sur-Orge.

Publicado el

Fecha de publicación: 10 de julio de 2023

Los concesionarios (electricidad, telecomunicaciones, etc.) están trasladando las redes situadas bajo las futuras vías del tranvía.

¿Qué cambia esto?

  • A nivel de las zonas de trabajo, se configura un tráfico alterno, con semáforos.
  • Las plazas de aparcamiento en las zonas de trabajo serán retiradas temporalmente.
  • Algunas paradas de autobús serán trasladadas.
  • Se garantizará la continuidad de los caminos peatonales con, de vez en cuando, cambios en las aceras para evitar las zonas de trabajo.
  • La Avenue d'Estiennes d'Orves quedará temporalmente cerrada en el cruce, se establecerán desvíos peatonales y la Rue du Maréchal Juin será de doble sentido para asegurar la conexión entre la Rue Piver y el centro de la estación.
  • El acceso a edificios, viviendas y entradas se mantendrá mediante la instalación de puentes pesados o un agente de tráfico en obras.
  • Se mantendrá el acceso a la comisaría.

¿Cuánto durará el trabajo?

  • Fase 1: 3 de julio al 17 de julio de 2023
  • Fase 2: 18 de julio a 18 de agosto de 2023
  • Fase 3: 21 de agosto a 1 de septiembre de 2023
Descarga la información del trabajo