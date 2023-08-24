Los trabajos preparatorios y de concesiones para el tranvía T7 han comenzado en el centro de Juvisy-sur-Orge.

Fecha de publicación: 10 de julio de 2023

Los concesionarios (electricidad, telecomunicaciones, etc.) están trasladando las redes situadas bajo las futuras vías del tranvía.

¿Qué cambia esto?

A nivel de las zonas de trabajo, se configura un tráfico alterno, con semáforos.

Las plazas de aparcamiento en las zonas de trabajo serán retiradas temporalmente.

Algunas paradas de autobús serán trasladadas.

Se garantizará la continuidad de los caminos peatonales con, de vez en cuando, cambios en las aceras para evitar las zonas de trabajo.

La Avenue d'Estiennes d'Orves quedará temporalmente cerrada en el cruce, se establecerán desvíos peatonales y la Rue du Maréchal Juin será de doble sentido para asegurar la conexión entre la Rue Piver y el centro de la estación.

El acceso a edificios, viviendas y entradas se mantendrá mediante la instalación de puentes pesados o un agente de tráfico en obras.

Se mantendrá el acceso a la comisaría.

¿Cuánto durará el trabajo?