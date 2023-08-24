Los trabajos preparatorios y de concesiones para el tranvía T7 han comenzado en el centro de Juvisy-sur-Orge.
Publicado el
Fecha de publicación: 10 de julio de 2023
Los concesionarios (electricidad, telecomunicaciones, etc.) están trasladando las redes situadas bajo las futuras vías del tranvía.
¿Qué cambia esto?
- A nivel de las zonas de trabajo, se configura un tráfico alterno, con semáforos.
- Las plazas de aparcamiento en las zonas de trabajo serán retiradas temporalmente.
- Algunas paradas de autobús serán trasladadas.
- Se garantizará la continuidad de los caminos peatonales con, de vez en cuando, cambios en las aceras para evitar las zonas de trabajo.
- La Avenue d'Estiennes d'Orves quedará temporalmente cerrada en el cruce, se establecerán desvíos peatonales y la Rue du Maréchal Juin será de doble sentido para asegurar la conexión entre la Rue Piver y el centro de la estación.
- El acceso a edificios, viviendas y entradas se mantendrá mediante la instalación de puentes pesados o un agente de tráfico en obras.
- Se mantendrá el acceso a la comisaría.
¿Cuánto durará el trabajo?
- Fase 1: 3 de julio al 17 de julio de 2023
- Fase 2: 18 de julio a 18 de agosto de 2023
- Fase 3: 21 de agosto a 1 de septiembre de 2023