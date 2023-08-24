Obras – Continúan las obras de carretera y la demolición de las medianas centrales

¿En qué consiste este trabajo?

Las obras de carretera tienen como objetivo ensanchar la calzada de la RN7 reduciendo las aceras para mantener un máximo de 2×2 carriles de tráfico durante las obras.

¿Qué cambia esto?

• El tráfico se mantendrá con dos carriles en cada dirección.

• Se eliminarán plazas de aparcamiento en el lado oeste.

• Las paradas de autobús y las zonas de deja/descanso para los autobuses escolares serán trasladadas.

• Se mantendrán los caminos peatonales en ambas direcciones del tráfico.

¿Cuánto tiempo durarán?

• Fase 1: del 2 de mayo a finales de junio / principios de julio.

• Fase 2: del 26 de junio a finales de septiembre.