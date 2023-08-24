Obras – Continúan las obras de carretera y la demolición de las medianas centrales
Fecha de publicación: 24 de abril de 2023
Obras viales
¿En qué consiste este trabajo?
Las obras de carretera tienen como objetivo ensanchar la calzada de la RN7 reduciendo las aceras para mantener un máximo de 2×2 carriles de tráfico durante las obras.
¿Qué cambia esto?
• El tráfico se mantendrá con dos carriles en cada dirección.
• Se eliminarán plazas de aparcamiento en el lado oeste.
• Las paradas de autobús y las zonas de deja/descanso para los autobuses escolares serán trasladadas.
• Se mantendrán los caminos peatonales en ambas direcciones del tráfico.
¿Cuánto tiempo durarán?
• Fase 1: del 2 de mayo a finales de junio / principios de julio.
• Fase 2: del 26 de junio a finales de septiembre.
Leyenda del mapa de obras viales (véase al frente):
Trabajo en la mediana central
¿En qué consiste este trabajo?
La eliminación de la mediana central pretende liberar espacio en el centro de la carretera para permitir la inserción del andén del tranvía.
¿Qué cambia esto?
• El tráfico se mantendrá en 2×2 carriles.
• Se eliminarán plazas de aparcamiento en el lado este.
• Las paradas de autobús y las zonas de deja/descanso para los autobuses escolares serán trasladadas.
• Se mantendrán los caminos peatonales en ambas direcciones del tráfico. Se mantendrá un paso peatonal durante toda la duración de las obras para asegurar el cruce de la RN7.
¿Cuánto tiempo durarán?
Desde el 24 de abril hasta principios de mayo.