Trabajo preparatorio en el sector del observatorio
Los trabajos preparatorios se realizarán a lo largo del RN7, a nivel de la futura estación del Observatorio, ante las estructuras de Ingeniería Civil.
¿En qué consiste el trabajo?
Este trabajo preparatorio consiste en enterrar y aislar todas las redes concesionarias de la futura estación subterránea, consolidando los cimientos de la zona circundante.
¿Cuánto tiempo durarán?
Tras una primera fase realizada a finales de 2024, los trabajos continúan y los emplazamientos permanecen idénticos. Los trabajos comenzarán el 6 de enero y finalizarán a finales de marzo de 2025.
El trabajo tendrá lugar durante el día, entre las 7:00 y las 20:00, y no estará activo los fines de semana.
¿Qué cambia esto?
Para los peatones:
• Se mantiene el acceso a tiendas y a las entradas de aparcamientos cercanas.
• El cruce del RN7 no será modificado.
Para los conductores:
• El tráfico en la RN7 no será reorganizado ni desviado.
Para el aparcamiento:
• Las plazas de aparcamiento se eliminarán temporalmente alrededor de los derechos de paso del lugar.
Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.