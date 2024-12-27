Trabajo preparatorio en el sector del observatorio

Los trabajos preparatorios se realizarán a lo largo del RN7, a nivel de la futura estación del Observatorio, ante las estructuras de Ingeniería Civil.

¿En qué consiste el trabajo?

Este trabajo preparatorio consiste en enterrar y aislar todas las redes concesionarias de la futura estación subterránea, consolidando los cimientos de la zona circundante.

¿Cuánto tiempo durarán?

Tras una primera fase realizada a finales de 2024, los trabajos continúan y los emplazamientos permanecen idénticos. Los trabajos comenzarán el 6 de enero y finalizarán a finales de marzo de 2025.

El trabajo tendrá lugar durante el día, entre las 7:00 y las 20:00, y no estará activo los fines de semana.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Se mantiene el acceso a tiendas y a las entradas de aparcamientos cercanas.

• El cruce del RN7 no será modificado.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 no será reorganizado ni desviado.

Para el aparcamiento:

• Las plazas de aparcamiento se eliminarán temporalmente alrededor de los derechos de paso del lugar.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.