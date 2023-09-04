Los trabajos preparatorios y de concesiones para el tranvía T7 continúan en el centro de Juvisy-sur-Orge

Las obras preparatorias y de concesión para el tranvía T7 continúan en el centro de Juvisy-sur-Orge. Los concesionarios (electricidad, telecomunicaciones, etc.) están trasladando las redes situadas bajo las futuras vías del tranvía.

¿Qué cambia esto?

• A nivel de las zonas de trabajo, se ha instalado un sistema de tráfico alterno, con semáforos.

• Las plazas de aparcamiento en las zonas de trabajo serán retiradas temporalmente.

• Se garantizará la continuidad de los caminos peatonales, con, de vez en cuando, cambios de aceras para evitar las zonas de trabajo.

• El acceso a edificios, viviendas y tiendas se mantendrá mediante la instalación de puentes pesados o un agente de tráfico en obras.

¿Cuánto durará el trabajo?

• Fase 1: del 4 al 23 de septiembre de 2023

• Fase 2: del 25 de septiembre al 13 de octubre de 2023

• Fase 3: del 6 al 24 de noviembre de 2023