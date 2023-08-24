Obras – Análisis de suelos para garantizar la seguridad en las obras de construcción

Fecha de publicación: 16 de febrero de 2023

Comenzarán los trabajos preparatorios y de concesión. Debe realizarse un análisis del suelo previamente.

¿En qué consiste este trabajo?

Esencial y regulatorio, realizar pruebas de contaminación garantizará la seguridad de los trabajadores y los residentes locales durante el trabajo. El objetivo es asegurarse de que no haya componentes peligrosos en el suelo. A lo largo de la ruta se realizarán varias muestras profundas de 30 a 50 cm y 10 cm de diámetro. Estas muestras de testigo pueden ocasionalmente causar contaminación acústica.

¿Cuánto tiempo durarán?

La extracción de testigos tendrá lugar a partir de finales de febrero, durante un periodo de aproximadamente un mes.

¿Qué cambia esto?

• Dado que el trabajo se realiza sector por sector, las áreas de impacto serán limitadas.

• El tráfico se mantendrá en cada dirección, con un límite de velocidad aguas arriba de cada zona de construcción para garantizar la seguridad de los trabajadores.

• Se establecerán reducciones puntuales en el número de carriles de 10 p.m. a 6 a.m.

• En Juvisy-sur-Orge, se instalará tráfico alterno en la Place du Maréchal Leclerc y la Rue du Maréchal Juin.

Pedimos disculpas por las molestias y ten la seguridad de que estamos comprometidos a minimizar las interrupciones en tu vida diaria.

Te agradecemos tu comprensión.