Ya han comenzado los trabajos preparatorios para el RN7

Fecha de publicación: 9 de febrero de 2023

En la RN7, el tranvía circulará por el centro de la carretera. Por tanto, es necesario aprovechar este espacio para construir la ampliación del tranvía.

Para liberar este espacio, manteniendo al mismo tiempo el tráfico de coches en 2×2 carriles tanto como sea posible, se eliminarán los pasos subterráneos y se deberán cortar árboles, especialmente situados sobre estos pasares.

Esta tala de árboles comenzó hoy (9 de febrero de 2023) durante un periodo de aproximadamente 2 días.

Una segunda fase de corte tendrá lugar a partir del 20 de febrero, durante un periodo de aproximadamente una semana.