¡El apoyo de la reunión pública está disponible!

El miércoles 12 de junio de 2024, Île-de-France Mobilités vino a recibirle en la localidad de Juvisy-sur-Orge. El equipo del proyecto, acompañado por su representante Setec Organisation, presentó el trabajo que se avecinará en el verano de 2024, así como los términos del resumen preventivo y de la comisión de liquidación amistosa.

El apoyo para esta reunión pública ya está disponible. Puedes encontrarlo en la biblioteca multimedia de la web del proyecto y más abajo.