Obras – Comienzo de las obras en carretera

Fecha de publicación: 24 de marzo de 2023

¿En qué consiste este trabajo?

Las obras viales tienen como objetivo ensanchar la carretera de la RN7 reduciendo el número de aceras. Al finalizar estas obras, la calzada se ensanchará para mantener el mayor número posible de 2×2 carriles de tráfico.

¿Cuánto tiempo durarán?

Los trabajos comenzarán el lunes 27 de marzo y durarán unos dos meses.

¿Qué cambia esto?

Las plazas de aparcamiento en el lado oeste se eliminarán a nivel de la zona de trabajo.

Se mantendrán los caminos peatonales en ambas direcciones del tráfico. Algunos pasos peatonales se desvían ocasionalmente en el cruce de la Pirámide. La señalización facilitará la entrada peatonal.

El tráfico se mantendrá con dos carriles en cada dirección.

Pedimos disculpas por las molestias y ten la seguridad de que estamos comprometidos a minimizar las interrupciones en tu vida diaria.

Te agradecemos tu comprensión.