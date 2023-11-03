Obras - Retiros en Juvisy-sur-Orge

Del 6 al 28 de noviembre se tomarán muestras de las carreteras y aceras del centro de Juvisy-sur-Orge para detectar posibles trazas de contaminación por amianto y/o hidrocarburos.

¿En qué consiste este trabajo?

Estas muestras, llamadas perforación de testigos, son regulatorias y esenciales para garantizar la seguridad de los trabajadores y

Residentes. De hecho, estos núcleos permiten comprobar los componentes presentes en el suelo, como el amianto o los hidrocarburos. Ya realizadas en la RN7, estas muestras continúan a lo largo del futuro trazado de la T7 en el centro de Juvisy-sur-Orge.

¿Qué cambiará esto?

• Para peatones: los caminos serán mantenidos y ocasionalmente desviados.

• Para los conductores: puede haberse configurado tráfico alterno de vez en cuando, pero ninguna calle estará cerrada.

• Para el aparcamiento: también se prohibirá ocasionalmente las plazas de aparcamiento, especialmente alrededor y en la Place du Maréchal Leclerc.

• Para los autobuses: las paradas "Hôpital de Juvisy" (Rue Alexandre Piver) y "Marché de Juvisy" (Rue du Maréchal Juin) estarán cerradas durante media jornada. Estos últimos no se cerrarán al mismo tiempo.

¿Cuánto durará el trabajo?

Del 6 al 28 de noviembre de 2023.

Las operaciones de muestreo solo se realizarán durante la semana, excepto los miércoles, día de mercado, y durante el día, salvo alrededor de la rue Alexandre Piver y la avenue Honoré d'Estienne d'Orves. De hecho, las investigaciones en las carreteras se llevarán a cabo al final del día y por la noche para no interrumpir el tráfico viario.