Obras - Ensanchamiento de carretera Athis-Mons

¿En qué consiste este trabajo?

Las obras viarias tienen como objetivo ensanchar la calzada de la RN7 reduciendo las aceras para mantener un máximo de 2x2 carriles de tráfico durante las obras.

¿Cuánto tiempo durarán?

Los trabajos comenzarán el lunes 25 de septiembre durante un periodo de 8 semanas.

¿Qué cambia esto?

• Se mantendrán los caminos peatonales en ambas direcciones del tráfico.

• En la dirección Province-París, el tráfico se mantendrá con dos carriles.

• En la dirección París-Provincia, el tráfico será de un solo carril en el acceso al lugar de trabajo. La velocidad se reducirá para garantizar la seguridad de los trabajadores.

• Se eliminarán plazas de aparcamiento entre la Avenue Jean Jaurès y la Rue R. Salengro en dirección París-Province