Obras - Ampliación de carretera RN7 - Paray-Vieille-Poste

Continúan las obras de ensanchamiento de la RN 7

¿En qué consiste este trabajo?

Las obras viarias tienen como objetivo ensanchar la calzada de la RN7 reduciendo las aceras para mantener un máximo de 2x2 carriles de tráfico durante las obras.

¿Dónde se realizará el trabajo y cuánto tiempo durará?

• Etapa 1: Desde la Avenue Jean Jaurès hasta la Rue des Pivoines del 2 de octubre al 20 de noviembre de 2023.

• Etapa 2: De Rue des Pivoines a la Avenue Marcel Ouvrier del 30 de octubre al 22 de diciembre de 2023.

¿Qué cambiará esto?

• Para peatones : los caminos peatonales se mantendrán en ambas direcciones del tráfico.

• Para los conductores : en dirección París-Provincia, el tráfico será de un carril al acercarse al lugar de trabajo. La velocidad se reducirá para garantizar la seguridad de los trabajadores.

• Para el aparcamiento : las plazas existentes serán retiradas durante la duración de las obras.