Obras - Paso subterráneo de Flammarion

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario eliminar el paso subterráneo peatonal conocido como "Flammarion".

¿En qué consiste este trabajo?

Antes de que este paso inferior pueda ser demolido y rellenado, debe realizarse la retirada del amianto para poder intervenir de forma segura.

¿Cuánto durará este trabajo?

• La retirada de amianto del paso Flammarion comenzó el 22 de noviembre de 2023 y se completará el 22 de diciembre de 2023.

• La demolición y el relleno comenzarán en enero de 2024 y se completarán a mediados de marzo de 2024.

¿Qué cambia esto?

• Para peatones: los caminos en el paso subterráneo ya no serán posibles, de forma permanente. Hay desvíos al norte y al sur del pasaje existente. Así, se han construido dos pasos "superficiales" con una isla central y semáforos controlados a demanda por peatones.

Se mantiene el acceso a las tiendas y a las entradas del aparcamiento vecino.

• Para el aparcamiento: se eliminarán plazas para establecer una parada temporal de autobús durante la duración de esta operación.

• Para los autobuses: la parada de autobús "Observatoire Camille Flammarion" en dirección norte-sur se adelanta ante la Rue de Fromenteau durante la duración de este servicio.