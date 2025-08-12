Obra - Paso subterráneo de la carretera "Belle Etoile" - Fase 2

INFORMACIÓN DE LA OBRA - Paso subterráneo de la carretera "Belle Étoile" - Fase 2

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario eliminar el paso subterráneo de la carretera "Belle Etoile".

¿En qué consiste el trabajo?

Como parte de los trabajos preparatorios para el tranvía T7, es necesario retirar varios pasos subterráneos para permitir que el tranvía T7 circule en la RN7. El paso subterráneo conocido como "Belle Etoile" debe ser demolido y rellenado. Tras la primera fase de trabajos realizados en el lado norte, los trabajos se concentrarán principalmente en el lado sur. Durante la demolición también se realizarán trabajos de retirada de amianto.

¿Cuánto durará este trabajo?

Las obras de demolición y relleno comenzaron en mayo de 2025 y se completarán en diciembre de 2025. El trabajo se realiza durante el día, de 6 a.m. a 10 p.m., excluyendo los fines de semana.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Se mantendrá el acceso a tiendas cercanas y a las entradas de aparcamientos.

• Algunos caminos peatonales serán desplazados temporalmente.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 se reestructurará en ambas direcciones y el acceso al paso subterráneo dejará de ser posible.

• El cruce del cruce de la Belle Étoile se mantendrá durante toda la duración de las obras y será ligeramente modificado a partir del 13 de agosto.

• El tráfico permanecerá temporalmente en 1 carril en cada dirección del tráfico en las inmediaciones de las obras. Restitución de parte de la carretera a finales de octubre de 2025.

• Callejón sin salida de la Avenida de Alsacia-Lorena.

Para el aparcamiento:

• Algunas plazas de aparcamiento serán retiradas temporalmente cerca del paso subterráneo de la carretera.

Para el transporte público:

• La parada de autobús "Belle Etoile" se mantendrá en ambas direcciones durante toda la duración de los trabajos.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.