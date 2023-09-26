Obras - Dormoy - Pasos inferiores de Perdereau

¿En qué consiste este trabajo?

Antes de poder retirar los pasos inferiores, son necesarios dos pasos:

1. Se crean casquillos temporales en la superficie. Estos últimos serán asegurados, gracias a incendios e islas refugio.

2. También se realizará la retirada de amianto de los pasos subterráneos para poder continuar el trabajo con total seguridad.

¿Cuándo empezarán?

Las obras comenzarán el 2 de octubre de 2023 con el cierre del paso subterráneo de la carretera. Mientras tanto, el paso subterráneo peatonal permanecerá abierto hasta que los pasos peatonales se implementen efectivamente a partir del 16 de octubre.

¿Qué cambia esto?

• Se mantendrá el acceso a viviendas y tiendas.

• Se construirán pasos peatonales seguros en superficie, con semáforos e islas de refugio.

• Se mantendrá el tráfico en ambas direcciones, con un límite de velocidad aguas arriba de las zonas de construcción para garantizar la seguridad de los trabajadores.

• El acceso a la RN7 por el Boulevard Marcel Perdereau y la Rue Marx Dormoy estará cerrado, salvo para el acceso a las residencias de los residentes.

• Las paradas de autobús se trasladarán tan pronto como comiencen las obras.

• El carril de tráfico del paso subterráneo conocido como Belle Étoile será eliminado en dirección París-Provincia.