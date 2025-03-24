Obras - Athis-Mons - Ampliación de carretera - RN7 Oeste

Athis-Mons - Obras de ensanchamiento de carreteras - RN7 Oeste

Como parte de los trabajos preparatorios para el tranvía T7, es necesario ensanchar la carretera a lo largo de la RN7.

¿En qué consiste el trabajo?

Como parte de las obras en el tranvía T7, y para garantizar la mayor cantidad posible de tráfico de 2x2 carriles en la RN7, la calzada será modificada. Las aceras serán temporalmente reducidas pero devueltas y remodeladas a su vez al final del proyecto de ampliación de la T7.

¿Dónde se llevará a cabo este trabajo?

Los trabajos se llevarán a cabo a lo largo de las aceras, en el lado oeste de la RN7, entre la Avenida Marcel Ouvrier y la Rue du Docteur Roux.

¿Cuánto durará este trabajo?

El trabajo se llevará a cabo durante 8 semanas, desde el 24 de marzo hasta finales de mayo de 2025, de 7:00 a 20:00, excluyendo los fines de semana.

Los trabajos se llevarán a cabo en tres fases:

Fase 1: del 24/03 al 04/04

Fase 2: del 04/04 al 05/05

Fase 3: del 05/05 al 30/05

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Se mantienen los caminos, algunos pasos peatonales serán trasladados.

• Se mantiene el acceso a las viviendas vecinas, tiendas y entradas a los aparcamientos.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 se rediseña, pero no se desvía en dirección Province-París.

Para el aparcamiento:

• Algunas plazas de aparcamiento serán retiradas temporalmente.

Para el transporte público:

• La parada de autobús "Aristide Briand" en dirección París-Province se mantendrá durante toda la duración de las obras.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.