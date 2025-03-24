Obras - Athis-Mons - Ampliación de carretera - RN7 Oeste
Publicado el-
Actualizado el
Athis-Mons - Obras de ensanchamiento de carreteras - RN7 Oeste
Como parte de los trabajos preparatorios para el tranvía T7, es necesario ensanchar la carretera a lo largo de la RN7.
¿En qué consiste el trabajo?
Como parte de las obras en el tranvía T7, y para garantizar la mayor cantidad posible de tráfico de 2x2 carriles en la RN7, la calzada será modificada. Las aceras serán temporalmente reducidas pero devueltas y remodeladas a su vez al final del proyecto de ampliación de la T7.
¿Dónde se llevará a cabo este trabajo?
Los trabajos se llevarán a cabo a lo largo de las aceras, en el lado oeste de la RN7, entre la Avenida Marcel Ouvrier y la Rue du Docteur Roux.
¿Cuánto durará este trabajo?
El trabajo se llevará a cabo durante 8 semanas, desde el 24 de marzo hasta finales de mayo de 2025, de 7:00 a 20:00, excluyendo los fines de semana.
Los trabajos se llevarán a cabo en tres fases:
Fase 1: del 24/03 al 04/04
Fase 2: del 04/04 al 05/05
Fase 3: del 05/05 al 30/05
¿Qué cambia esto?
Para los peatones:
• Se mantienen los caminos, algunos pasos peatonales serán trasladados.
• Se mantiene el acceso a las viviendas vecinas, tiendas y entradas a los aparcamientos.
Para los conductores:
• El tráfico en la RN7 se rediseña, pero no se desvía en dirección Province-París.
Para el aparcamiento:
• Algunas plazas de aparcamiento serán retiradas temporalmente.
Para el transporte público:
• La parada de autobús "Aristide Briand" en dirección París-Province se mantendrá durante toda la duración de las obras.
Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.