Obra – Paso subterráneo de la carretera Belle Étoile

Paso inferior de la carretera "Belle Etoile"

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario eliminar el paso subterráneo de la carretera "Belle Etoile".

¿En qué consiste el trabajo?

Como parte de los trabajos preparatorios para el tranvía T7, para permitir la circulación del tranvía, es necesario retirar varios pasos subterráneos en la RN7. Esto es especialmente cierto en el paso subterráneo "Belle Etoile", que será demolido. Como parte de esta demolición, se instalará una cuenca de recuperación de agua de lluvia desde el andén del tranvía. También se realizarán trabajos de retirada de amianto. La demolición completa se llevará a cabo en dos fases principales (la parte norte y luego la parte sur de la RN7).

¿Cuánto durará este trabajo?

Los trabajos tendrán lugar entre mayo y diciembre de 2025, excluyendo los fines de semana. Fase 1: del 12 de mayo de 2025 a finales de agosto de 2025 Fase 2: de septiembre de 2025 a finales de diciembre de 2025 Se distribuirá una segunda información de trabajo antes de la segunda fase.

¿Qué cambia esto?

• Para peatones:

• Se mantendrá el acceso a tiendas cercanas y a las entradas de aparcamientos.

• Algunos caminos peatonales serán desplazados temporalmente.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 se reestructurará en ambas direcciones y el acceso al paso subterráneo dejará de ser posible.

• El cruce del cruce de Belle Étoile se mantendrá durante toda la duración de las obras.

• El tráfico cambiará temporalmente a 1 carril en cada dirección del tráfico en las proximidades de la obra.

• Callejón sin salida de la Avenida de Alsacia-Lorena.

Para el aparcamiento:

• Algunas plazas de aparcamiento serán retiradas temporalmente cerca del paso subterráneo de la carretera.

Para el transporte público:

• La parada de autobús "Belle Etoile" se mantendrá en ambas direcciones durante toda la duración de los trabajos.