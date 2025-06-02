Obras – Desarrollo urbano – RN7 este

INFO WORKS - Obras de desarrollo urbano - RN7 este

Para permitir que el tranvía T7 circule por el centro de la RN7, es necesario realizar trabajos de desarrollo urbano al noreste de la RN7.

¿En qué consiste este trabajo?

Este trabajo tiene como objetivo preparar la carretera para acomodar el futuro andén del tranvía. Se esperan desde la estación Porte de l'Essonne hasta la Avenue Foucher de Careil. Las marcas se irán colocando gradualmente en toda la zona correspondiente.

¿Cuánto tiempo durarán?

Los trabajos tendrán lugar entre el 19 de mayo y el 30 de septiembre de 2025, de 7 a.m. a 8 p.m., excluyendo los fines de semana.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Se mantienen los caminos peatonales y se desplazarán algunos pasos peatonales.

• Se mantiene el acceso a las viviendas vecinas, tiendas y entradas a los aparcamientos.

Para los conductores:

• El tráfico en la RN7 será reorganizado pero no habrá desviaciones en dirección Province-París.

• Ambos carriles de tráfico se mantendrán en ambas direcciones durante toda la obra.

Para el aparcamiento:

Algunas plazas de aparcamiento serán retiradas temporalmente.

Para los autobuses:

Se mantendrá la parada de autobús "Aristide Briand" en dirección París-Provincia.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.