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Trabajo nocturno-Belle Étoile

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Como parte de la reanudación de la calzada y la reparación de cavidades en la calzada (baches), las obras se llevarán a cabo durante la noche del martes 24 al miércoles 25 de marzo de 2026.

¿Cuándo?
Los trabajos tendrán lugar en el sector de Belle-Etoile la noche del martes 24 al miércoles 25 de marzo de 2026, entre las 20:00 y las 6:00.

¿Qué impactos?

·         En la dirección París-Provincia, el tráfico en la RN7 se rediseñará con un solo carril,

·         En la dirección Province-París, se mantiene la doble vía,

·         Las paradas de autobús se mantienen en ambas direcciones.

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