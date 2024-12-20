Fábrica de Enedis - Centro de Juvisy-sur-Orge
Como parte de las obras de concesión para el tranvía T7, es necesario desviar y conectar con la electricidad en el centro de Juvisy-sur-Orge.
¿En qué consiste el trabajo?
¿Cuánto tiempo durarán?
Las obras se realizan a finales de año, del 23 de diciembre a la semana del 13 de enero de 2025, en varias calles del centro de Juvisy:
• Avenue d'Estienne d'Orves: semana del 13 de enero de 2025.
• Rue Victor Hugo: del 26 al 31 de diciembre de 2024.
• Rue Carnot: noche del 23 al 24 de diciembre de 2024.
• Aparcamiento de la comisaría: del 2 al 3 de enero de 2025.
¿Qué cambia esto?
Para los peatones:
• Se mantiene el acceso a tiendas y viviendas.
• Se mantienen los caminos peatonales.
Para los conductores:
• El tráfico se rediseña parcialmente.
• El tráfico se modificará durante las obras en la Rue Carnot.
Para el aparcamiento:
• Algunas plazas de aparcamiento se eliminan temporalmente cerca de las obras.
Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.