Fábrica de Enedis - Centro de Juvisy-sur-Orge

Como parte de las obras de concesión para el tranvía T7, es necesario desviar y conectar con la electricidad en el centro de Juvisy-sur-Orge.

¿En qué consiste el trabajo?

Como parte de las obras de concesión para el tranvía T7, es necesario desviar y conectar con la electricidad en el centro de Juvisy-sur-Orge. Este trabajo de concesión será realizado por ENEDIS y su empresa ECR.

¿Cuánto tiempo durarán?

Las obras se realizan a finales de año, del 23 de diciembre a la semana del 13 de enero de 2025, en varias calles del centro de Juvisy:

• Avenue d'Estienne d'Orves: semana del 13 de enero de 2025.

• Rue Victor Hugo: del 26 al 31 de diciembre de 2024.

• Rue Carnot: noche del 23 al 24 de diciembre de 2024.

• Aparcamiento de la comisaría: del 2 al 3 de enero de 2025.

¿Qué cambia esto?

Para los peatones:

• Se mantiene el acceso a tiendas y viviendas.

• Se mantienen los caminos peatonales.

Para los conductores:

• El tráfico se rediseña parcialmente.

• El tráfico se modificará durante las obras en la Rue Carnot.

Para el aparcamiento:

• Algunas plazas de aparcamiento se eliminan temporalmente cerca de las obras.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.