Obras del paso subterráneo "Marx Dormoy - Perdereau"

Athis-Mons: Pasadizos subterráneos "Marx Dormoy - Perdereau"

El tranvía T7 circulará por el centro de la RN7. Para ello, es necesario eliminar la carretera "Marx Dormoy - Perdereau" y los pasos subterráneos peatonales.

¿En qué consiste el trabajo? ¿Dónde se llevarán a cabo?

Como parte de la ampliación de la línea de tranvía T7, los dos pasos subterráneos (peatonal y de carretera) "Marx Dormoy - Perdereau", que fueron retirados del amianto a principios de 2024, serán retirados y rellenados.

Una primera fase, centrada en el lado oeste (rue Marx Dormoy), se llevó a cabo en mayo de 2024. Las fases 2 y 3 se celebrarán en el centro de la RN7 y en el lado este (rue Perdereau).

¿Cuánto durará el trabajo?

Las intervenciones realizadas como parte del trabajo tendrán lugar del 19 de agosto al 19 de octubre:

- La Fase 2 comenzará el 19 de agosto y terminará la semana del 9 de septiembre.

- La Fase 3 comenzará la semana del 9 de septiembre y terminará el 19 de octubre.

¿Qué cambiará?

• Para peatones:

• Se mantendrá el acceso a tiendas cercanas y a las entradas de aparcamientos.

• El sendero peatonal será modificado a nivel del Bulevar Marcel Perdereau.

• Para conductores:

El tráfico en la RN7 no se interrumpe, sino que se reorganiza.

• Para aparcamiento:

De vez en cuando se eliminarán plazas de aparcamiento alrededor del paso subterráneo de la carretera.

• Para autobuses:

La parada de autobús "Marx Dormoy" puede modificarse en ambas direcciones, por lo que se desplazará unos metros.

Le agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por cualquier molestia causada.