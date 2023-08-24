Descubre el proyecto
El tranvía T7 acompaña a una creciente necesidad de viajes, con la recalificación del antiguo RN7 y la llegada del metro 14 al aeropuerto de Orly. Fomentará conexiones con los metros 7 y 14, las futuras líneas 15 y 18, así como con el RER C y D y el autobús TVM. La ampliación conectará la ciudad de Athis-Mons con Juvisy-sur-Orge, pasando por Paray-Vieille-Poste, en 12 minutos.
El proyecto de un vistazo
Una oportunidad para el sur de Île-de-France
El tranvía T7 circula hoy entre las estaciones Villejuif-Louis Aragon y Athis-Mons-Porte de l'Essonne. Con la extensión de la línea hasta Juvisy-Sur-Orge, se facilitarán aún más los viajes locales y de negocios:
- Un servicio reforzado a instalaciones públicas, zonas comerciales y la zona de empleo de Orly-Rungis.
- Nuevas conexiones con el metro 7 y 14, RER C y RER D, el autobús TVM, líneas de autobús desde el Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge y con las futuras líneas 15 y 18.
- Athis-Mons y Paray-Vieille Poste conectan con Juvisy-Sur-Orge en 12 minutos.
- Un servicio frecuente, fiable y rápido gracias a los carriles dedicados al tranvía en la mayor parte de la ruta (solo la Avenue d'Estienne d'Orves en Juvisy se ve afectada por el tráfico compartido entre coches y tranvía)
Un proyecto para revitalizar el territorio
Servicio a instalaciones y tiendas
Diseñada para un uso práctico, la ampliación del tranvía T7 dará servicio a numerosas instalaciones públicas (hospital, juzgado de primera instancia y comisaría de policía en Juvisy-sur-Orge, centro acuático, etc.), zonas comerciales (centro comercial Carrefour en Athis-Mons, mercado Juvisy-sur-Orge), tiendas locales y el complejo hotelero Orly.
El proyecto también proporcionará acceso al sector Orly-Rungis desde el sur, el principal centro económico del sur de Île-de-France, con sus 65.000 empleos y 5.500 empresas.
Un nuevo tranvía, remodelación de espacios públicos
La ampliación de la línea de tranvía T7 apoya las operaciones de reurbanización de las localidades que atraviesa:
- En Athis-Mons y Paray-Vieille Poste, el tranvía contribuirá a la remodelación de la RN7, que se convertirá en un verdadero bulevar urbano. Aquí encontrarás su lugar los programas de vivienda, comercio y servicios.
- La Avenue d'Estienne d'Orves será la nueva puerta de entrada a Juvisy-Sur-Orge desde el Grand Pôle Intermodal.
- La inserción del tranvía T7 Place du Maréchal Leclerc se tratará de acuerdo con la estructura existente.
- El cruce subterráneo del Parc de la Mairie irá acompañado de una recomposición del paisaje.
Los pasos principales
- Febrero de 2023: Lanzamiento de la concesión y obras preparatorias
- Otoño 2023: Investigación ambiental pública
- Principios de 2025: Lanzamiento de obras de desarrollo urbano en el sector RN7
- Finales de 2026: Puesta en marcha de obras de infraestructura en la línea y el túnel
- Horizonte 2032: Pruebas y ensayo en seco, puesta en servicio provisional