Tranvía

AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Reuniones públicas

Actualizado el

Informes

PDF

Acta del 12 de junio de 2024 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge

PDF

Acta del 19 de septiembre de 2023 - Reunión pública sobre estudios hidrogeológicos - Juvisy-sur-Orge

PPT

Acta del 1 de febrero de 2023 - Reunión pública - Athis-Mons

1.5 MB

PDF

Acta del 16 de diciembre de 2021 - Reunión de presentación - Athis-Mons

888.3 KB

PDF

Acta del 18 de noviembre de 2021 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge

754.8 KB

PDF

Acta del 16 de diciembre de 2021 - Reunión de presentación Athis-Mons

888.3 KB

PDF

Acta del 17 de junio de 2014 - Reunión de los miembros electos de la Cámara de Comercio e Industria

8.0 MB

PDF

Acta del 6 de febrero de 2014 - Reunión de la CFDE y la MDB

415.9 KB

PDF

Acta del 9 de diciembre de 2013 - reunión de FNAUT y CIRCULE

401.6 KB

PDF

Acta del 9 de diciembre de 2013 - reunión de FNAUT y CIRCULE

427.7 KB

PDF

Acta del 1 de marzo de 2013 - Reunión de FNAUT y ALE

451.9 KB

PDF

Acta del 29 de marzo de 2012 - Reunión del martes y FCDE

208.1 KB

PDF

Acta del 5 de julio de 2012 - reunión ALE, APAQS, JAT, FNAUT

678.8 KB

Presentaciones

PDF

Presentación del 12 de junio de 2024 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge

PDF

Presentación del 19 de septiembre de 2023 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge

PDF

Presentación del 8 de junio de 2023 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge

PDF

Presentación del 1 de febrero de 2023 - Reunión pública - Athis-Mons

3.1 MB

PDF

Presentación del 16 de diciembre de 2021 - Reunión pública - Athis-Mons

6.3 MB

PDF

Presentación del 18 de noviembre de 2021 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge

7.4 MB