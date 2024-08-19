AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Reuniones públicas
Informes
Acta del 12 de junio de 2024 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge
Acta del 19 de septiembre de 2023 - Reunión pública sobre estudios hidrogeológicos - Juvisy-sur-Orge
Acta del 1 de febrero de 2023 - Reunión pública - Athis-Mons
Acta del 16 de diciembre de 2021 - Reunión de presentación - Athis-Mons
Acta del 18 de noviembre de 2021 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge
Acta del 17 de junio de 2014 - Reunión de los miembros electos de la Cámara de Comercio e Industria
Acta del 6 de febrero de 2014 - Reunión de la CFDE y la MDB
Acta del 9 de diciembre de 2013 - reunión de FNAUT y CIRCULE
Acta del 1 de marzo de 2013 - Reunión de FNAUT y ALE
Acta del 29 de marzo de 2012 - Reunión del martes y FCDE
Acta del 5 de julio de 2012 - reunión ALE, APAQS, JAT, FNAUT
Presentaciones
Presentación del 12 de junio de 2024 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge
Presentación del 19 de septiembre de 2023 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge
Presentación del 8 de junio de 2023 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge
Presentación del 1 de febrero de 2023 - Reunión pública - Athis-Mons
Presentación del 16 de diciembre de 2021 - Reunión pública - Athis-Mons
Presentación del 18 de noviembre de 2021 - Reunión pública - Juvisy-sur-Orge
