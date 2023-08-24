Moviéndose en un entorno renovado... y preservado

La ampliación del tranvía T7 sigue un enfoque medioambiental exigente.

Desde la RN7 en Athis-Mons hasta el centro de Juvisy-Sur-Orge, el tranvía T7 servirá a sectores en plena renovación y fortalecerá el atractivo del territorio. La plantación de árboles y el desarrollo de senderos peatonales en la RN7 contribuirán a la renovación del entorno vital y a la creación de un bulevar urbano más tranquilo.

En Juvisy-Sur-Orge, el Observatorio Camille Flammarion, declarado Monumento Histórico en 2009, el edificio Ducastel y el parque se realzarán con un nuevo patio delantero arbolado cuyos ligeros recubrimientos evitarán el efecto de "isla de calor".

Estudiados con antelación, los métodos de integración del proyecto también buscan preservar los niveles freáticos. Además, la ruta elegida preserva la posibilidad de reabrir el Cours de l'Orge.